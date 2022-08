Bundesliga, i risultati dei match delle 15:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Ecco i risultati delle sfide delle 15:30 di Bundesliga: vincono Friburgo, Mainz, Borussia Mönchengladbach e Union Sono terminate le sfide delle ore 15.30 in Bundesliga e sono stati tanti i goal visti in campo. Vittoria per il Borussia Mönchengladbach per 3-1 contro l’Hoffenheim, sorride anche l’Union Berlino che con lo stesso punteggio vince il derby contro l’Hertha. Ecco di seguito i risultati: Augsburg – Friburgo 0-4Bochum – Mainz 1-2Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 3-1Union Berlino – Hertha Berlino 3-1Wolfsburg – Werder Brema 2-2 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Ecco isfide15:30 di: vincono Friburgo, Mainz, Borussia Mönchengladbach e Union Sono terminate le sfideore 15.30 ine sono stati tanti i goal visti in campo. Vittoria per il Borussia Mönchengladbach per 3-1 contro l’Hoffenheim, sorride anche l’Union Berlino che con lo stesso punteggio vince il derby contro l’Hertha. Ecco di seguito i: Augsburg – Friburgo 0-4Bochum – Mainz 1-2Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 3-1Union Berlino – Hertha Berlino 3-1Wolfsburg – Werder Brema 2-2 L'articolo proviene da Calcio News 24.

