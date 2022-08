Bundesliga 2022/2023, il Borussia Dortmund parte bene: Leverkusen al tappeto (Di sabato 6 agosto 2022) Il Borussia Dortmund ha iniziato la propria Bundesliga con una vittoria convincente, al termine di un big match teso ed equilibrato contro il Bayer Leverkusen. I gialloneri hanno conquistato un successo rilevante e di misura, tramite il punteggio di 1-0; momento cruciale al 10? del primo tempo, dunque praticamente pronti-via, con il solito e iconico Reus a siglare la rete del vantaggio al Signal Iduna Park. Varie occasioni da ambedue le parti nell’arco dell’intero incontro, sebbene nessuna delle due squadre abbia ulteriormente inciso nei 90? regolamentari; da segnalare peraltro un’espulsione significativa a discapito di Hradecky, portiere titolare della compagine di Leverkusen: salterà il prossimo turno contro l’Augsburg; soddisfazione senza dubbio per il tecnico croato Terzic: ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ilha iniziato la propriacon una vittoria convincente, al termine di un big match teso ed equilibrato contro il Bayer. I gialloneri hanno conquistato un successo rilevante e di misura, tramite il punteggio di 1-0; momento cruciale al 10? del primo tempo, dunque praticamente pronti-via, con il solito e iconico Reus a siglare la rete del vantaggio al Signal Iduna Park. Varie occasioni da ambedue le parti nell’arco dell’intero incontro, sebnessuna delle due squadre abbia ulteriormente inciso nei 90? regolamentari; da segnalare peraltro un’espulsione significativa a discapito di Hradecky, portiere titolare della compagine di: salterà il prossimo turno contro l’Augsburg; soddisfazione senza dubbio per il tecnico croato Terzic: ...

