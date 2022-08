Britney Spears voleva sposarsi in Chiesa, ma le è stato negato: il racconto di cosa è successo (Di sabato 6 agosto 2022) Britney Spears avrebbe voluto celebrare il matrimonio in Chiesa Circa due mesi fa Britney Spears è convolata a nozze con Sam Ashgari. Il matrimonio è stato un vero e proprio evento e vi hanno partecipato tantissimi volti celebri, icone della musica e dello spettacolo statunitense e non solo e tanti vip italiani. Vi parteciparano, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 6 agosto 2022)avrebbe voluto celebrare il matrimonio inCirca due mesi faè convolata a nozze con Sam Ashgari. Il matrimonio èun vero e proprio evento e vi hanno partecipato tantissimi volti celebri, icone della musica e dello spettacolo statunitense e non solo e tanti vip italiani. Vi parteciparano, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000.

maboyisreal : RT @be_mbitious: • E JO: E_Dance Studio Britney Spears - C riminal - be_mbitious : • E JO: E_Dance Studio Britney Spears - C riminal - Avrejnvfe : @alessio_1973 Quello che probabilmente farò quando la radio trasmetterà, nel corso di uno dei miei lunghi e solitar… - itsmikybeach : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears risponde agli articoli riguardo la sua richiesta di sposarsi in Chiesa. La chiesa di Santa Monica ha af… - iqraNoo05456157 : Britney Spears sta male?/ Il nuovo post preoccupa i fan: “E’ un allarme rosso?” -