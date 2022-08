Borse di studio per giovani docenti che vogliono insegnare italiano negli Usa: domande entro il 9 settembre (Di sabato 6 agosto 2022) Il concorso Fulbright – FLTA Program offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università e College statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel proprio Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 agosto 2022) Il concorso Fulbright – FLTA Program offre ainsegnanti di lingua inglese o alaureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti, l’opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso Università e College statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rinel proprio Paese. L'articolo .

