Bonus animali | Fino a 550 euro: senza questo documento non puoi richiederlo (Di sabato 6 agosto 2022) Le spese per i nostri amici a 4 zampe possono essere ammortizzate: potete far richiesta per il Bonus animali, ecco i i documenti necessari. Bonus animali 2022 (fonte pexels)I nostri pet sono ormai diventati parte integrante della famiglia e, come ogni membro di essa, necessitano di comfort e buona salute. Come ben sappiamo, le profilassi mediche e le cure veterinarie sono spesso onerose, ma da quest’anno il Governo ha introdotto alcune misure per favorire i proprietari di cani e gatti. Questi provvedimenti hanno lo scopo di favorire le adozioni, e di eliminare il gravoso problema del sovraffollamento dei canili e dei sistematici abbandoni durante il periodo estivo. È prevista infatti una detrazione IRPEF del 19% per i possessori di animali domestici, i cui richiedenti potranno ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 agosto 2022) Le spese per i nostri amici a 4 zampe possono essere ammortizzate: potete far richiesta per il, ecco i i documenti necessari.2022 (fonte pexels)I nostri pet sono ormai diventati parte integrante della famiglia e, come ogni membro di essa, necessitano di comfort e buona salute. Come ben sappiamo, le profilassi mediche e le cure veterinarie sono spesso onerose, ma da quest’anno il Governo ha introdotto alcune misure per favorire i proprietari di cani e gatti. Questi provvedimenti hanno lo scopo di favorire le adozioni, e di eliminare il gravoso problema del sovraffollamento dei canili e dei sistematici abbandoni durante il periodo estivo. È prevista infatti una detrazione IRPEF del 19% per i possessori didomestici, i cui richiedenti potranno ...

