Bonaccini: 'La destra vuole favorire i ricchi e tagliare sanità e scuole pubbliche, basta balletto delle alleanze' (Di sabato 6 agosto 2022) La destra più pericolosa della storia si avvicina con i sondaggi favorevoli alle elezioni mentre gli altri litigano e sottovalutano i rischi di una vittoria netta favorita da una legge elettorale che ... Leggi su globalist (Di sabato 6 agosto 2022) Lapiù pericolosa della storia si avvicina con i sondaggi favorevoli alle elezioni mentre gli altri litigano e sottovalutano i rischi di una vittoria netta favorita da una legge elettorale che ...

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - clarissa_frau : @_MarioUgo @JDascjauan @edoludo So che è un giornalaccio ma se leggi è tutto in linea …Fedriga ieri era in Romagna… - ivanafracchia : RT @fiordisale: Questa è la società di destra che ci prospettano Fontana, Zaia e Bonaccini - fiordisale : Questa è la società di destra che ci prospettano Fontana, Zaia e Bonaccini -