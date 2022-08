Bombe russe sulla zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'ira di Zelensky: "Atto di terrore" - Putin riceve Erdogan: "L'Europa lo ... (Di sabato 6 agosto 2022) Attaccata Mykolaiv: morti e feriti. Il responsabile a Kiev di Amnesty International si dimette. Esplosioni nella notte a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 agosto 2022) Attaccata Mykolaiv: morti e feriti. Il responsabile a Kiev di Amnesty International si dimette. Esplosioni nella notte a ...

TgLa7 : Media: bombe russe su zona centrale nucleare #Zaporizhzhi. Residenti sui social, 'lavoratori portati da Mosca evacu… - MSartirio : Kiev: bombe russe su centrale è terrore “giornali di regime “ Le forze armate ucraine hanno inflitto un secondo att… - TelevideoRai101 : Kiev: bombe russe su centrale è terrore - Raffael34014257 : @amnestyitalia Non le bombe russe? I carroarmati russi sparavano fiori per strada? Ok fa caldo ma per favore... Sie… - hksDDR : Ucraina Russia. Zelensky: 'Bombe russe a Zaporizhzhia, atto di terrore' ... -