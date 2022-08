Bologna | coppia festeggia 80 anni di matrimonio | si sposarono nel 1942

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 6 agosto 2022) Aristide e Pia, insieme da 80. Il sindaco Marco Masinara. hato la longevaa cui ha donato una targa. Aristide Cati e Pia Venturi pronunciarono il loro sì nele hanno avuto due figli, Auro e Roberto. Subito dopo la guerra si trasferirono da Camugnano adove lui trovò lavoro come capo reparto nella ditta Samp, fondata da Gaetano Maccaferri nel 1936. La moglie Pia preferì occuparsi della famiglia. Nel 1978 ladecise di tornare a vivere in montagna, in località Serraiola dove presero in gestione, per 10, un negozio di generi alimentari con relativa trattoria. Nel 1988 cessata, l'attività si ritirarono nella casa di famiglia a Vigaia, casa in cui vivono tutt'ora.