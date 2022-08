Bollette, nuovo rincaro in arrivo: ecco da quando (Di sabato 6 agosto 2022) La situazione critica si prevede possa peggiorare. A lanciare l’allarme Arera, Autorità per l’energia, prevedendo rincaro Bollette del 100% La situazione italiana è disastrosa. La guerra in Ucraina e il braccio di ferro sul gas crea disagi soprattutto sul fronte rincari. Gli aumenti hanno messo in ginocchio parecchie famiglie e nonostante si sentano parole da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 6 agosto 2022) La situazione critica si prevede possa peggiorare. A lanciare l’allarme Arera, Autorità per l’energia, prevedendodel 100% La situazione italiana è disastrosa. La guerra in Ucraina e il braccio di ferro sul gas crea disagi soprattutto sul fronte rincari. Gli aumenti hanno messo in ginocchio parecchie famiglie e nonostante si sentano parole da L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - GiuseppeAlfano6 : RT @AigetEnergia: In vista di un autunno che per le previsioni @ARERA_it potrebbe portare a raddoppio bollette, con “ripercussioni sulla te… - lcrisigiovanni : RT @Altroconsumo: #Gas | L'@ARERA_it conferma che dal 1° ottobre cambia il calcolo del prezzo per i clienti del mercato tutelato. Stop alle… - ANSA_Lifestyle : È l'#estate del mordi e fuggi, dell'ansia per un autunno da vivere con la recessione economica, i rincari delle… - carmine_pacelli : RT @elenabonetti: Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra le azi… -