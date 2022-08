Blonde | il mito che non muore

Leggi su distantimaunite

(Di sabato 6 agosto 2022) Trova qualcuno che ti rovini il rossetto, non il mascara Marilyn Monroe La notte del 4 agosto 1962 ci lasciava l’unica vera diva che il mondo abbia mai conosciuto: Marilyn Monroe. Dopo, in molte hanno provato ad imitarla ma nessuna ci è mai riuscita veramente. Ma tutte si sono ispirate a lei. Fisico a clessidra con curve, capelli color platino, sguardo sexy, Marilyn Monroe ha incarnato la bellezza degli anni ’50 e simboleggiava il rigoglio del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. “Diamonds are the girl’s best friend” dal film “Gli uomini preferiscono el bionde del 1953, l’icona che diventaIl vero nome di Marilyn Monroe era Norma Jeane Mortenson Baker. Era nata a Los Angeles il 1 giugno 1926. Orfana di padre e con una madre con problemi psichici, si sposò a 16 anni proprio per sfuggire all’instabilità che la vita le aveva ...