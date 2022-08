zazoomblog : Bice Lazzari uno studio in rosso - #Lazzari #studio #rosso -

Il Manifesto

Tra le new entry Richard Saltoun (Londra, Roma) con opere storiche ( Picabia, Warhol ) e una selezione di artiste da, Bertina Lopes, Franca Marano . Per il contemporaneo Thomas Brambilla ...Edvard Munch e i suoi fratelli al Nasjonalmuseet di Oslo Una Boccata d'Arte torna nei borghi italiani, ritratto di pittrice ... Bice Lazzari, uno studio in rosso Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...