Lelle_1509 : RT @deliux9: Questo pensa che sono tutti completamente rincoglioniti. Oppure forse è lui che ha perso la connessione con il mondo reale? Tr… - deliux9 : Questo pensa che sono tutti completamente rincoglioniti. Oppure forse è lui che ha perso la connessione con il mond… - robespierreit : @berlusconi pensa che i ricchi siano disposti a pagare il 23% ??????????? - marcoranieri72 : RT @ChiodiDonatella: #CalendaChiedeCose, fa cose, vuole vedere gente. Non si cheta più. Mo' pure il 'dibattito'. Come fosse #NanniMoretti.… - globalistIT : -

Globalist.it

A dirlo è Silvioin un video pubblicato sui social. "La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l'...... ma ha evitato il rischio di consegnare il paese a Salvini" Senatore Luigi Zanda, lei davvero... come il milione di alberi e i mille euro di, per il centrosinistra saranno dolori. ... Berlusconi pensa subito ai ricchi: “Flat tax al 23% per tutti” Il padrone di Forza Italia continua a riproporre la ricetta che vede chi ha di più pagare di meno. E viceversa.Intervista radiofonica del leader di Fi: "Mille euro al mese per i contratti di praticantato ai giovani" Fattore Forza Italia. Silvio Berlusconi continua il suo tour radiofonico e tenta di portare gli ...