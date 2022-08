Bergamo e i monopattini elettrici in sharing | nuovo bando a settembre | ecco cosa cambia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 agosto 2022). Novità in vista per i servizi diinin città: il Comune dista infatti lavorando alper l’assegnazione del servizio, visto che le attuali concessioni sono ormai in scadenza, come previsto due anni fa dal precedentevoluto dall’amministrazione comunale. Nel mese diilsarà pubblicato e presentato in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: dall’1 gennaio 2023 è possibile che partano dunque i nuovi servizi di, sulla scorta del successo ottenuto in questi ultimi due anni. La delibera approvata in Giunta qualche giorno fa anticipa la scelta di fissare il numero massimo di ...