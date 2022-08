Belotti alla Roma, arrivo a un passo: la mossa di Pinto che sblocca tutto (Di sabato 6 agosto 2022) Roma - Andrea Belotti è vicinissimo alla Roma . Ha aspettato a lungo, si è fidato delle promesse ricevute da Tiago Pinto e sta per essere ripagato. La svolta definitiva è prevista nelle prossime ore, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022)- Andreaè vicinissimo. Ha aspettato a lungo, si è fidato delle promesse ricevute da Tiagoe sta per essere ripagato. La svolta definitiva è prevista nelle prossime ore, ...

GoalItalia : L'attesa sta per finire: Belotti è pronto a dire 'sì' alla Roma di Mourinho ?? - marcoconterio : ?????? Domani giornata chiave anche in ottica Andrea Belotti alla #Roma: domani incontro tra l'entourage di Eldor Shom… - TuttoMercatoWeb : TMW - Anche il Marsiglia bussa alla porta di Belotti. Dortmund alla finestra, occhio alla Roma - Vincenzo140893 : RT @eleonora_trotta: #Shomurodov si avvicina al @BfcOfficialPage e libera il posto per #Belotti alla @OfficialASRoma - LoDrastico : @Friedkinismo2 E chi si vergogna? Belotti in una Roma ambiziosa non lo vorrei mai titolare, ma come riserva di Abra… -