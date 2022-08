Belen Rodriguez | corpo mozzafiato | la guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 6 agosto 2022) Una delle donne più conosciute nel mondo dello spettacolo;, con le sue foto, manda i fan fuori di testa. Non possiamo, nel parlare di, non iniziare dal discorso sentimentale; da questo punto di vista, infatti, dobbiamo citare per forza di cose le relazioni con Marco Borriello, ex attaccante, con Fabrizio Corona e con Gianmaria Antinolfi l’ex coinquilino dell’ultima edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip. InstagramSe, però, affrontiamo questo discorso bisogna citare la relazione con Stefano De Martino; i due, conosciutisi ad Amici, sono stati sposati dal 2013 al 2017 e hanno messo al mondo il piccolo Santiago. La loro è stata una storia di alti e bassi con l’ultimo ritorno di fiamma; la coppia si sta godendo le vacanze in totale armonia. Passando, invece, all’aspetto professionale ...