Beffa per Patrizia Reggiani (vedova Gucci). Così le hanno soffiato i beni (Di sabato 6 agosto 2022) La Procura di Milano si sarebbe ‘scordata' di sequestrare le somme illecitamente sottratte a Patrizia Reggiani da parte degli amministratori del suo patrimonio. La circostanza è emersa nei giorni scorsi dopo la conclusione delle indagini nei confronti dei diversi professionisti, avvocati e manager, che ad iniziare dal 2018 erano stati incaricati di gestire le immense ricchezze della vedova di Maurizio Gucci. Il procedimento era nato da alcune segnalazioni dei familiari di Patrizia Reggiani. Dopo aver scontato la condanna a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio del marito avvenuto nel 1996, Patrizia Reggiani era tornata in libertà nel 2017. La madre, Silvana Barbieri, prima di morire nel 2019, aveva allora chiesto al tribunale di Milano che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) La Procura di Milano si sarebbe ‘scordata' di sequestrare le somme illecitamente sottratte ada parte degli amministratori del suo patrimonio. La circostanza è emersa nei giorni scorsi dopo la conclusione delle indagini nei confronti dei diversi professionisti, avvocati e manager, che ad iniziare dal 2018 erano stati incaricati di gestire le immense ricchezze delladi Maurizio. Il procedimento era nato da alcune segnalazioni dei familiari di. Dopo aver scontato la condanna a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio del marito avvenuto nel 1996,era tornata in libertà nel 2017. La madre, Silvana Barbieri, prima di morire nel 2019, aveva allora chiesto al tribunale di Milano che la ...

