Becky Lynch: "Vince ha creduto in me, ma le sue dimissioni sono l'alba di una nuova era" (Di sabato 6 agosto 2022) Vince McMahon si è dimesso dalla sua storica carica di responsabile creativo della WWE e di amministratore delegato della compagnia. Ora è la nuova generazione della famiglia McMahon e Nick Khan a dirigere lo show. Questo è certamente l'inizio di qualcosa di nuovo, e Becky Lynch ne è una parte importante. Parlando con ESPN, la Lynch ha reagito alle dimissioni dell'ex Chairman. Le sue parole "È l'alba di una nuova era. Per me è pazzesco e triste, perché tutto ciò che ho conosciuto della WWE ha sempre avuto Vince al comando, e non avremmo la WWE così com'è se non fosse per lui. È una persona che ha creduto in me e mi ha permesso di fare tutto quello che ho fatto. Abbiamo l'opportunità di cambiare alcune cose ...

