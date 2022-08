Beautiful anticipazioni | puntate americane | Finn riesce a fuggire da Sheila

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 6 agosto 2022) Ledivedonoricoverato nella clinica dove l’ha nascosto, dopo avergli sparato. Il giovane infatti si risveglia dal coma e trova accanto a se, alla quale chiede immediatamente notizie di Steffy. John non impiega molto a capire che ormai la donna è al limite della follia e fin da subito cerca di capire come poter andare via da quel posto. Nessuno sa che è vivo e quindi dovrà essere lui a salvare se stesso. Ad un certo punto la Carter capisce che il figlio sta pere sta per pungerlo con una siringa contenente un potente sedativo, ma il giovaneugualmente a scappare., quanto guadagna l’attore Scott ...