Beautiful, anticipazioni 7 agosto 2022: Carter imbarazzato

Nella puntata Beautiful in onda domenica 7 agosto 2022, l'avvocato Carter si sentirà profondamente a disagio nello stare davanti ad Eric, il quale non ne capirà il motivo. Nel frattempo, Quinn non farà altro che ringraziare l'amica Shauna per averla aiutata a mantenere il suo segreto con il consorte. Flo invece non capirà perché Paris non sia affatto contenta che la madre vada a trovarla alla Forrester Creations. 

Beautiful puntata del 7 agosto 2022: Carter in evidente imbarazzo con Eric 

Carter ha messo fine alla relazione clandestina con Quinn per evitare di essere scoperti da Eric, ma i problemi non sembreranno finire. L'avvocato, che si sta occupando della difesa di Liam e Bill, i quali sono in carcere per l'omicidio di Vinny, farà ...

