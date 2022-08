"Basta rosicare. Tanto la Meloni...": Rotondi, che fucilata contro Tajani (Di sabato 6 agosto 2022) Democristiano e berlusconiano da sempre, Gianfranco Rotondi plaude Giorgia Meloni. È lei per il deputato ad aver permesso il ritorno alla politica, a discapito del teatrino "dall'uno vale uno all'idolatria della tecnica". Con un semplice ma chiaro "bravissima", Rotondi svela la chiave di successo della leader di Fratelli d'Italia: "La Meloni piace a molte persone della Dc, perché riscatta la toga della politica dall'umiliazione delle altre toghe, che se la sono messa sotto i piedi". E i democristiani sono in buona compagnia. Raggiunto da La Stampa, Rotondi non nasconde che "i popolari la stanno inseguendo, anche se la stampa ignorantella non se ne accorge, credendo alle leggende. La Meloni è nell'arco costituzionale europeo, a differenza di Salvini". Il leader della Lega ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Democristiano e berlusconiano da sempre, Gianfrancoplaude Giorgia. È lei per il deputato ad aver permesso il ritorno alla politica, a discapito del teatrino "dall'uno vale uno all'idolatria della tecnica". Con un semplice ma chiaro "bravissima",svela la chiave di successo della leader di Fratelli d'Italia: "Lapiace a molte persone della Dc, perché riscatta la toga della politica dall'umiliazione delle altre toghe, che se la sono messa sotto i piedi". E i democristiani sono in buona compagnia. Raggiunto da La Stampa,non nasconde che "i popolari la stanno inseguendo, anche se la stampa ignorantella non se ne accorge, credendo alle leggende. Laè nell'arco costituzionale europeo, a differenza di Salvini". Il leader della Lega ...

Gabriele885 : RT @Libero_official: 'Tanto vince lei. Ora aiutatela ad avere il consenso necessario per andare a #PalazzoChigi': #Rotondi su #GiorgiaMelon… - Libero_official : 'Tanto vince lei. Ora aiutatela ad avere il consenso necessario per andare a #PalazzoChigi': #Rotondi su… - Cav_AuScuru : @v2Dark @ALFASOLELUNA Ma almeno sai cosa vuol dire integrare? L'evento va avanti, basta rosicare - DanielaSperand9 : @k90sfun @tonnoepesto Ahaha rosicare di che ? Fate ridere. È Jessica che rosica. Ah e ricordate che i jeru non esis… - Murdock16362351 : @diamantelei1 @robysjack @Ingrid344319731 Dai dai tutti a rosicare... Allora aboliamo i Jet privati. Ma per favore.… -