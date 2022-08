Basket: Europei, Dragic tornerà in campo con la nazionale slovena dopo 5 anni (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - A cinque anni dal trionfo ai campionati Europei del 2017 Goran Dragic tornerà a indossare la maglia della nazionale slovena. Ad annunciare la decisione lo stesso playmaker dei Chicago Bulls su Twitter. Dragic, 36 anni, aiuterà Luka Doncic a difendere il trofeo conquistato in Turchia cinque anni fa. Un torneo continentale che non si è più disputato dopo il 2017 per via della pandemia e del susseguente spostamento delle Olimpiadi, ma che torna quest'anno e che si potrà seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport a partire dall'1 settembre. La Slovenia di Dragic e Doncic è impegnata nel girone di ferro, il gruppo B che vede anche Francia, Lituania e Germania oltre a Ungheria e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - A cinquedal trionfo ai campionatidel 2017 Gorana indossare la maglia della. Ad annunciare la decisione lo stesso playmaker dei Chicago Bulls su Twitter., 36, aiuterà Luka Doncic a difendere il trofeo conquistato in Turchia cinquefa. Un torneo continentale che non si è più disputatoil 2017 per via della pandemia e del susseguente spostamento delle Olimpiadi, ma che torna quest'anno e che si potrà seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport a partire dall'1 settembre. La Slovenia die Doncic è impegnata nel girone di ferro, il gruppo B che vede anche Francia, Lituania e Germania oltre a Ungheria e ...

