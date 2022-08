Basket: azzurri proseguono il ritiro a Pinzolo, 12 agosto a Bologna amichevole con la Francia (Di sabato 6 agosto 2022) Pinzolo, 6 ago. - (Adnkronos) - Prosegue senza intoppi il training camp dell'ItalBasket a Pinzolo. I 17 atleti a disposizione del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco sono in Val Rendena per preparare le due gare di qualificazione al Mondiale 2023 a fine agosto e l'EuroBasket 2022 (girone a Milano dal 2 all'8 settembre). Prima ancora quattro amichevoli di lusso: si inizia il 12 agosto all'Unipol Arena di Bologna con la sfida alla Francia, match si replicherà pochi giorni dopo (il 16 agosto) a Montpellier. Il 19 e il 20 gare contro Serbia e una tra Germania e Rep. Ceca al torneo di Amburgo. Il 24 agosto trasferta a Riga, campo neutro scelto dall'Ucraina per la prima partita della seconda fase di qualificazione alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022), 6 ago. - (Adnkronos) - Prosegue senza intoppi il training camp dell'Ital. I 17 atleti a disposizione del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco sono in Val Rendena per preparare le due gare di qualificazione al Mondiale 2023 a finee l'Euro2022 (girone a Milano dal 2 all'8 settembre). Prima ancora quattro amichevoli di lusso: si inizia il 12all'Unipol Arena dicon la sfida alla, match si replicherà pochi giorni dopo (il 16) a Montpellier. Il 19 e il 20 gare contro Serbia e una tra Germania e Rep. Ceca al torneo di Amburgo. Il 24trasferta a Riga, campo neutro scelto dall'Ucraina per la prima partita della seconda fase di qualificazione alla ...

