Baseball, Serie A 2022: Grosseto ribalta la serie, normale amministrazione per San Marino e Fortitudo (Di sabato 6 agosto 2022) Si fa sempre più delineato il quadro della poule scudetto nel Campionato di serie A 2022 di Baseball, la cui penultima serie del girone di ritorno è andata in archivio tra risultati scontati, colpi di scena e prove di forza importanti. In tal senso è significativo quanto fatto da Grosseto che, dopo la sconfitta in gara-1, ha ribaltato completamente le gerarchie contro il Torino pareggiando i conti in gara -2 con il risultato di 5-7 e prendendosi la serie in gara-3, chiusa con 1-4. In virtù del risultato odierno la compagine toscana si è avvicinata ancora di più alle semifinali, adesso certe. Brivido per Parma nel pomeriggio grazie a un Nettuno gagliardo, abile a prendersi gara-2 con 2-3 dopo una sfida delicatissima ...

