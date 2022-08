Baseball, Serie A 2022: Grosseto cade contro Torino. Bene le tre big (Di sabato 6 agosto 2022) Si avvicina al rush finale la Poule Scudetto della Serie A 2022 di Baseball. Nella giornata di oggi, venerdì 5 agosto, sono scese in campo tutte le squadre coinvolte, con un occhio di riguardo verso Grosseto che, proprio in questo weekend, potrebbe assicurarsi il pass per la fase finale. Ma proprio la squadra toscana, dopo uno scontro intenso e lungo, ha dovuto cedere il passo a Torino con il risultato di 9-7, maturato grazie a un secondo inning da capogiro dei piemontesi che ha indirizzato la disputa, contrassegnato da quattro punti messi a referto grazie al singolo di Giarola e al fuori campo di Carrera Lopez. Nel quarto inning poi la gara è andata apparentemente in ghiaccio con altri tre punti. Ma proprio nel momento più difficile esce fuori l’orgoglio di Grosseto, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Si avvicina al rush finale la Poule Scudetto delladi. Nella giornata di oggi, venerdì 5 agosto, sono scese in campo tutte le squadre coinvolte, con un occhio di riguardo versoche, proprio in questo weekend, potrebbe assicurarsi il pass per la fase finale. Ma proprio la squadra toscana, dopo uno sintenso e lungo, ha dovuto cedere il passo acon il risultato di 9-7, maturato grazie a un secondo inning da capogiro dei piemontesi che ha indirizzato la disputa, contrassegnato da quattro punti messi a referto grazie al singolo di Giarola e al fuori campo di Carrera Lopez. Nel quarto inning poi la gara è andata apparentemente in ghiaccio con altri tre punti. Ma proprio nel momento più difficile esce fuori l’orgoglio di, ...

