Barcellona, La Liga ferma i nuovi acquisti: cosa succede adesso? (Di sabato 6 agosto 2022) Nel giorno della grande presentazione di Robert Lewandowski, il colpo sul calciomercato dei blaugrana, arriva l’ennesima doccia fredda istituzionale per il Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano “Sport”, la Liga avrebbe comunicato al club presieduto da Johan Laporta di non poter procedere alla registrazione dei contratti firmati con i nuovi acquisti a causa della posizione finanziaria del club. Il Barcellona non avrebbe ancora soddisfatto i requisiti minimi per poter inserire i nuovi acquisti nella rosa che prenderà parte alla prossima Liga. Il campionato spagnolo prenderà il via il prossimo weekend, e ad oggi, il club blaugrana non ha ancora regolarizzato la posizione dei 5 nuovi acquisti: detto ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Nel giorno della grande presentazione di Robert Lewandowski, il colpo sul calciomercato dei blaugrana, arriva l’ennesima doccia fredda istituzionale per il. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano “Sport”, laavrebbe comunicato al club presieduto da Johan Laporta di non poter procedere alla registrazione dei contratti firmati con ia causa della posizione finanziaria del club. Ilnon avrebbe ancora soddisfatto i requisiti minimi per poter inserire inella rosa che prenderà parte alla prossima. Il campionato spagnolo prenderà il via il prossimo weekend, e ad oggi, il club blaugrana non ha ancora regolarizzato la posizione dei 5: detto ...

TuttoMercatoWeb : Barcellona, per ora sono guai: la Liga non dà il via libera per iscrivere i nuovi acquisti - tancredipalmeri : Clamoroso! La Liga avrebbe comunicato al Barcellona che al momento non può iscrivere nessuno dei nuovi acquisti se… - Angelo_Z93 : RT @mirkonicolino: La #Liga ha stoppato i tesseramenti del #Barcellona di: #Lewandowski, #Koundè, #Kessie, #Christensen, #Raphinha e i rinn… - yassa9898 : RT @mirkonicolino: La #Liga ha stoppato i tesseramenti del #Barcellona di: #Lewandowski, #Koundè, #Kessie, #Christensen, #Raphinha e i rinn… - marco_chiocca : RT @mirkonicolino: La #Liga ha stoppato i tesseramenti del #Barcellona di: #Lewandowski, #Koundè, #Kessie, #Christensen, #Raphinha e i rinn… -