Barbara D'Urso, la relazione clandestina gli è costata cara | Era in mezzo a una strada (Di sabato 6 agosto 2022) Barbara D'Urso tiene molto alla sua vita privata. Molto poco si sa delle relazioni della conduttrice, ma questa volta è trapelata una notizia che ha lasciato i fan senza parole. Quella relazione clandestina li ha messi in seria difficoltà. Barbara D'Urso (fonte web)A rivelare tutti i particolari non è stata la conduttrice di Mediaset. Lei, come al solito, vuole tenere lontano dai riflettori i suoi fatti più intimi. A raccontare tutto della loro relazione è stato il compagno, un famosissimo cantante, mostro sacro della musica italiana. Memo Remigi, finito in mezzo a una strada per la storia con Barbara D'Urso Memo Remigi, infatti, ha parlato di quando è stato messo nei guai a causa ...

