sportli26181512 : #Balotelli, misterioso indizio di mercato sui social: Tifosi scatenati per il possibile annuncio dell'attaccante az… -

Corriere dello Sport

Marioha scatenato i tifosi sul suo futuro lasciando unindizio di mercato sul suo account Instagram. Super Mario, 32 anni il prossimo 12 agosto, è rinato in Turchia, reduce da una ..., ilindizio di mercato Super Mario, 32 anni il prossimo 12 agosto, in una storia Instagram ha fatto capire che cambierà numero di maglia , dall'attuale 9 usato con l'Adana ... Balotelli, misterioso indizio di mercato sui social L'attaccante azzurro, reduce da una stagione da 19 gol in 33 presenze con l'Adana Demirspor, ha lasciato dei possibili indizi di mercato nelle sue storie Instagram ...Tifosi scatenati per il possibile annuncio dell'attaccante azzurro, reduce da una stagione da 19 gol in 33 presenze con l'Adana Demirspor ...