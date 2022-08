Badesse (Siena), scontro tra due auto: un ferito incastrato tra le lamiere - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 6 agosto 2022) Vigili del fuoco Badesse (Siena), 6 agosto 2022 - Un uomo è rimasto ferito nello scontro tra due auto avvenuto stamani alle 9.45 sulla SP 119 all'intersezione con Badesse, all'uscita della Siena - ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 agosto 2022) Vigili del fuoco), 6 agosto 2022 - Un uomo è rimastonellotra dueavvenuto stamani alle 9.45 sulla SP 119 all'intersezione con, all'uscita della- ...

SienaFree : Incidente stradale tra due auto a Badesse, all'intersezione della Siena-Firenze - Grazian86869316 : …ma perché cazzo nessun bel maschione attivo abita vicino a me… eppure non abito neppure in un paesino ameno in cul… - in_appennino : RT muoversintoscan '????il treno 18214 (SIENA – FIRENZE) viaggia con +22’ per un controllo tecnico su un treno preced… - muoversintoscan : ????il treno 18214 (SIENA – FIRENZE) viaggia con +22’ per un controllo tecnico su un treno precedente nella stazione di BADESSE. -