Azione Cattolica di Cerreto Sannita | buona la prima della ‘Cena del Popoli’

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Piatti buonissimi e gustositradizione afghana, malese, rumena e somala con la spiegdelle ricette e, in regalo, il proverbio del giorno pescato da una cesta, nella lingua dello stand in cui veniva preso il bigliettino. Con molta semplicità, ma con tantissimo senso di fraternità, solidarietà e comunità s’è svolta laedizioneCENA DEI POPOLI a, nelle piazze San Martino e G.B. Manni, promossa e organizzata dall’interparrocchiale di, che ha preso come primo spunto, lasciandosi accompagnare, diversi passaggi dell’enciclica “Fratelli Tutti” di papa Francesco. E’ stata ...