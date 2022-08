ATP Montreal, il tabellone principale: tutti gli accoppiamenti fino alla finale e gli avversari degli italiani (Di sabato 6 agosto 2022) Al netto dell’esito delle qualificazioni, nelle quali saranno impegnati a partire da oggi Fabio Fognini e Roberto Marcora, sono due i tennisti italiani ammessi di diritto al tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, ovvero Jannik Sinner, testa di serie numero 7, e Matteo Berrettini, numero 11del seeding. Sinner, in quanto compreso tra i primi otto del seeding, sarà esentato dal primo turno, poi ai sedicesimi l’azzurro troverà certamente un qualificato, dato che il sorteggio ne ha messi di fronte due all’esordio. Berrettini avrà invece una strada maggiormente in salita, trovandosi di fronte lo spagnolo Carreno Busta e poi (forse) il danese Holger Rune. Affascinante l’ipotesi della sfida agli ottavi di finale tra i due azzurri, in un derby tricolore che sarebbe attesissimo ed ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Al netto dell’esito delle qualificazioni, nelle quali saranno impegnati a partire da oggi Fabio Fognini e Roberto Marcora, sono due i tennistiammessi di diritto aldel torneo ATP Masters 1000 di, ovvero Jannik Sinner, testa di serie numero 7, e Matteo Berrettini, numero 11del seeding. Sinner, in quanto compreso tra i primi otto del seeding, sarà esentato dal primo turno, poi ai sedicesimi l’azzurro troverà certamente un qualificato, dato che il sorteggio ne ha messi di fronte due all’esordio. Berrettini avrà invece una strada maggiormente in salita, trovandosi di fronte lo spagnolo Carreno Busta e poi (forse) il danese Holger Rune. Affascinante l’ipotesi della sfida agli ottavi ditra i due azzurri, in un derby tricolore che sarebbe attesissimo ed ...

