ATP Montreal 2022, Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la prima possibile sfida sul cemento outdoor (Di sabato 6 agosto 2022) E dopo Umago, potrebbe essere la volta di Montreal? Vedremo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno tra le vedette del 1000 sul cemento outdoor canadese, inseriti nella stessa parte di tabellone: lo spagnolo testa di serie n.2 e l’altoatesino n.7 del seeding. Un percorso che potrebbe incrociarsi in semifinale qualora i due riusciranno a spingersi a tanto. Alcaraz, che inizierà dal secondo turno affrontando il vincente della sfida tra il padrone di casa Vasek Pospisil e l’americano Tommy Paul, potrebbe giocare poi contro il croato Marin Cilic e il russo Andrey Rublev prima di incrociare Jannik. Discorso un po’ diverso per il ragazzo di Sesto Pusteria che, dopo aver ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) E dopo Umago, potrebbe essere la volta di? Vedremo.saranno tra le vedette del 1000 sulcanadese, inseriti nella stessa parte di tabellone: lo spagnolo testa di serie n.2 e l’altoatesino n.7 del seeding. Un percorso che potrebbe incrociarsi in semifinale qualora i due riusciranno a spingersi a tanto., che inizierà dal secondo turno affrontando il vincente dellatra il padrone di casa Vasek Pospisil e l’americano Tommy Paul, potrebbe giocare poiil croato Marin Cilic e il russo Andrey Rublevdi incrociare. Discorso un po’ diverso per il ragazzo di Sesto Pusteria che, dopo aver ...

