Atletica | Rachele Mori | “3 ore di attesa | è stato un incubo Sara Fantini mi ha dato la carica”

(Di sabato 6 agosto 2022)ha conquila medaglia d’oro ai Mondiali Under 20 dileggera. L’azzurra si è imposta nel lancio del martello, trionfando sulla pedana di Cali (Colombia) al termine di una gara letteralmente infinita, sospesa per quattro ore a causa di un nubifragio. La toscana ha fatto la differenza con una bordata da 67.21 metri, riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio come suo zio Fabrizio fece nel 1999 (ma erano i Mondiali dei grandi, sui 400 ostacoli). La 19enne si presentava da favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative. ‘nno Campioni’:, la nipote d’arte che fa sognare nel lancio del martelloha espresso la propria soddisfazione attraverso le dichiarazioni ...

infoitsport : Atletica, Mondiali U20: è dolce la notta azzurra! Oro di Rachele Mori nel martello e bronzo di Marta Amani nel lungo - lacittanews : Un oro e un bronzo e il sedicesimo posto nel medagliere: l’Italia chiude con il sorriso la penultima giornata del M… - Bertolca10 : Nella notte colombiana di Cali, l'Italia dell'atletica fa oro e bronzo con Rachele #Mori e Marta #Amani, rispettiva… - Eurosport_IT : L'Italia chiude i Mondiali Under 20 con il sorriso! ?????????? #WorldAthleticsU20 | #Atletica | #ItaliaTeam - FirenzePost : Atletica: Rachele Mori, livornese, campionessa mondiale under20 nel lancio del martello -

Ancora una volta Mattia Furlani non riesce a disputare una gara in linea con le aspettative e, come nel salto in lungo, si deve accontentare di un piazzamento nella top ten ma non vicino al podio. La ......Bruni, Simone Ercoli ecc. Poluzzi guiderà il gruppo agonistico Categoria/Assoluti come ... L'attività agonistica riprenderà per il gruppo esordienti con la preparazioneAl Parco ...ATLETICA - Rachele Mori, che partiva con i favori del pronostico nel lancio del martello, ha mantenuto le previsioni ed ha dominato la gara vincendo con la misu ...A Cali in Colombia la nipote di Fabrizio Mori, campione del mondo nei 400 ostacoli a Siviglia nel 1999, ha vinto con 67,21 metri ...