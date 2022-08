Atletica: Mondiali Under 20, Rachele Mori vince l'oro nel lancio del martello (Di sabato 6 agosto 2022) Cali, 6 ago. - (Adnkronos) - Rachele Mori vince la medaglia d'oro nel lancio del martello ai campionati del mondo Under 20 di Cali, in Colombia. L'azzurra trionfa al termine di una finale indimenticabile, interrotta per quattro ore a causa della pioggia e poi ripresa dall'azzurra con ancora più veemenza e convinzione, fino al dominio iridato con la misura di 67,21. La 19enne livornese, nipote di Fabrizio Mori, che l'oro mondiale (dei grandi) lo vinse a Siviglia nel 1999 nei 400hs, consegna all'Italia la sua prima medaglia d'oro nei lanci nella storia dei Mondiali Under 20, a conferma del momento favorevole del martello femminile dopo il quarto posto di Sara Fantini ai Mondiali di Eugene. “Non so come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Cali, 6 ago. - (Adnkronos) -la medaglia d'oro neldelai campionati del mondo20 di Cali, in Colombia. L'azzurra trionfa al termine di una finale indimenticabile, interrotta per quattro ore a causa della pioggia e poi ripresa dall'azzurra con ancora più veemenza e convinzione, fino al dominio iridato con la misura di 67,21. La 19enne livornese, nipote di Fabrizio, che l'oro mondiale (dei grandi) lo vinse a Siviglia nel 1999 nei 400hs, consegna all'Italia la sua prima medaglia d'oro nei lanci nella storia dei20, a conferma del momento favorevole delfemminile dopo il quarto posto di Sara Fantini aidi Eugene. “Non so come ...

