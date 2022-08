Atletica, Mondiali U20 oggi: orari 6 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 6 agosto 2022) oggi sabato 6 agosto va in scena la sesta e ultima giornata dei Mondiali Under 20 di Atletica leggera. La rassegna iridata di categoria si disputa a Cali (Colombia), nella giornata odierna si assegneranno ben dieci titoli. L’Italia proverà a chiudere nel miglior modo possibile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 6 agosto ai Mondiali Under 20 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CALENDARIO Mondiali UNDER 20 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)sabato 6va in scena la sesta e ultima giornata deiUnder 20 dileggera. La rassegna iridata di categoria si disputa a Cali (Colombia), nella giornata odierna si assegneranno ben dieci titoli. L’Italia proverà a chiudere nel miglior modo possibile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, gliin, il palinsesto tv edisabato 6aiUnder 20 dileggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in direttasu Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CALENDARIOUNDER 20 ...

