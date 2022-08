Atletica, Mondiali U20: è dolce la notta azzurra! Oro di Rachele Mori nel martello e bronzo di Marta Amani nel lungo (Di sabato 6 agosto 2022) Un oro e un bronzo e il sedicesimo posto nel medagliere: l’Italia chiude con il sorriso la penultima giornata del Mondiale Under 20 di Cali in Colombia. Un crescendo rossiniano regala all’Italia il primo oro della spedizione colombiana al termine di una giornata infinita ma assolutamente da ricordare. Rachele Mori, che partiva con i favori del pronostico, nel lancio del martello, ha mantenuto le previsioni ed ha dominato la gara vincendo con la misura di 67.21, non lontano dal suo personale. Una gara difficile, condizionata dalla forte pioggia che ha costretto gli organizzatori ad interromperla per oltre tre ore dopo le prime due rotazioni di lanci. Rachele Mori era già in testa con 62.97 in quel momento, misura che, alla luce dei fatti, le sarebbe comunque bastata per ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Un oro e une il sedicesimo posto nel medagliere: l’Italia chiude con il sorriso la penultima giornata del Mondiale Under 20 di Cali in Colombia. Un crescendo rossiniano regala all’Italia il primo oro della spedizione colombiana al termine di una giornata infinita ma assolutamente da ricordare., che partiva con i favori del pronostico, nel lancio del, ha mantenuto le previsioni ed ha dominato la gara vincendo con la misura di 67.21, non lontano dal suo personale. Una gara difficile, condizionata dalla forte pioggia che ha costretto gli organizzatori ad interromperla per oltre tre ore dopo le prime due rotazioni di lanci.era già in testa con 62.97 in quel momento, misura che, alla luce dei fatti, le sarebbe comunque bastata per ...

