Atletica | Diamond League | Elena Vallortigara si arena a 1 92 Bellò eguaglia il personale | Randazzo si ritira | Ponzio 4°

(Di sabato 6 agosto 2022) Quattro italiani erano impegnati a Chorzow (Polonia), dove è andata in scena una tappa della2022, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La donna più attesa era, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel salto in alto ai recenti Mondiali. La 30enne veneta non è rientrata in gara in maniera brillante: dopo aver superato i due metri a Eugene al termine di un percorso netto, la nostra portacolori ha valicato 1.88 soltanto al secondo tentativo e poi 1.92 si è rivelata una quota insuperabile.ha concluso al quarto posto al pari della montenegrina Marija Vukovic, in quella che è stata l’ultima gara prima degli Europei. A imporsi è stata l’uzbeka Safina Sadullayeva (1.92 alla prima) ...