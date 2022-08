Atletica | Diamond League | Duplantis in pedana a Chorzow salta 6 10

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Ponzio quinto con 20.46 dopo tre tentativi. Tra poco Elena Vallort… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Elena Vallortigara si vuole confermare al vertice dell’alto -… - sportli26181512 : Wanda Diamond League, a Chorzow il nono appuntamento: orari e programma: Sabato 6 agosto, a Chorzow, il nono appunt… - Nicola89144151 : Domani alle 16:00 torna la Diamond League di Atletica con il Meeting di Chorzow. Diretta Rai Sport (Di Bella e Till… - sportface2016 : #Atletica | La #DiamondLeague fa tappa a #Chorzow: Elena #Vallortigara e altri tre azzurri al via -

In Ungheria, tra l'altro, prosegue anche il tour de force di Nick Ponzio, oggi quarto con 20,81 inLeague a Chorzow: in una gara quasi - fotocopia ritroverà gli statunitensi Joe Kovacs e Josh ...Si tratterà della quinta apparizione stagionale inLeague, nei precedenti appuntamenti (Eugene, Rabat, Parigi, Stoccolma) non era ma riuscita a fare meglio di 1.90. In pedana anche le altre ...Atletica, Diamond League: Armand Duplantis in pedana a Chorzow salta 6.10. Quasi un allenamento in vista degli Europei di Monaco ...Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi non si arrende, non si dà per vinto. Le scorie lasciate dal Covid non sono semplici da smaltire, la stanchezza morde, la fatica in allenamento si moltipl ...