Atletica, chi è Marta Amani: una nuova freccia per l’Italia nel salto in lungo (Di sabato 6 agosto 2022) Marta Amani ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel salto in lungo ai Mondiali Under 20 di Atletica leggera. La 17enne lombarda è riuscita ad agguantare un posto sul podio proprio all’ultimo tentativo utile, da autentica campionessa: vola a 6.52 metri (0,7 m/s di vento a favore), ritocca di un centimetro il proprio personale realizzato ai Campionati Italiani Assoluti (6.51 a Rieti a fine giugno) e riesce a balzare dalla sesta alla terza posizione in un colpo solo. Dal 6.24 del primo assalto all’apoteosi totale per questa classe 2004, figlia di Marina Favaro, ex quattrocentista che le ha trasmesso la passione per la velocità (ieri infatti ha corso i 200 metri in 24.01, in stagione si è spinta anche a un 53.42 sul giro di pista). Marta Amani ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nelinai Mondiali Under 20 dileggera. La 17enne lombarda è riuscita ad agguantare un posto sul podio proprio all’ultimo tentativo utile, da autentica campionessa: vola a 6.52 metri (0,7 m/s di vento a favore), ritocca di un centimetro il proprio personale realizzato ai Campionati Italiani Assoluti (6.51 a Rieti a fine giugno) e riesce a balzare dalla sesta alla terza posizione in un colpo solo. Dal 6.24 del primo asall’apoteosi totale per questa classe 2004, figlia di Marina Favaro, ex quattrocentista che le ha trasmesso la passione per la velocità (ieri infatti ha corso i 200 metri in 24.01, in stagione si è spinta anche a un 53.42 sul giro di pista)....

