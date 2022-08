Atalanta, un attacco da definire tra dubbi, certezze e partenze mancate (Di sabato 6 agosto 2022) Bergamo. La pianificazione di una squadra nel 2022 non si fa di certo per compartimenti stagni, ma per aree di ricerca sicuramente sì. In questo momento per l’Atalanta sembrano essercene quattro: la difesa, gli esterni, la mediana e l’attacco. E gli ultimi due hanno molti punti in comune. Uno su tutti: i dubbi che a inizio agosto albergano ancora su molti elementi della rosa attuale. Remo Freuler potrebbe volare in Inghilterra, Per dirne uno. Ma anche Luis Muriel è uno dei nomi più chiacchierati — anche se alla presentazione del nuovo sponsor ‘Vedrai’, l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha affermato che “per me rimarrà”. La sensazione è che la rosa sia ancora in piena evoluzione ed è un’ipotesi avvalorata dalla vicenda di Aleksey Miranchuk al Torino, trattativa al momento ferma dopo che erano state programmate le visite ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Bergamo. La pianificazione di una squadra nel 2022 non si fa di certo per compartimenti stagni, ma per aree di ricerca sicuramente sì. In questo momento per l’sembrano essercene quattro: la difesa, gli esterni, la mediana e l’. E gli ultimi due hanno molti punti in comune. Uno su tutti: iche a inizio agosto albergano ancora su molti elementi della rosa attuale. Remo Freuler potrebbe volare in Inghilterra, Per dirne uno. Ma anche Luis Muriel è uno dei nomi più chiacchierati — anche se alla presentazione del nuovo sponsor ‘Vedrai’, l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha affermato che “per me rimarrà”. La sensazione è che la rosa sia ancora in piena evoluzione ed è un’ipotesi avvalorata dalla vicenda di Aleksey Miranchuk al Torino, trattativa al momento ferma dopo che erano state programmate le visite ...

MimmoAdinolfi : @Queen_Mary_Na Premesso che dopo Inter Atalanta dissi ve la prendete con un disabile come Handa al quale dovremmo c… - Giorno_Bergamo : L’Atalanta sfoltisce l’attacco: Cambiaghi e Lammers vanno in prestito all’Empoli - tabellamercatob : Ufficiale #SerieB Prestito da #SerieA Nuovo rinforzo in attacco per il #PisaSC: dall'#Atalanta #Primavera il '03… - sportli26181512 : FOCUS ON VOLTI NUOVI. Atalanta, ecco Lookman: nuova freccia per l'attacco di Gasperini: FOCUS ON VOLTI NUOVI. Atala… -