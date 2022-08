Atalanta | martedì 9 agosto allenamento allo stadio | ingresso libero in Curva Pisani

(Di sabato 6 agosto 2022) Calcio Il club ha annunciato l’iniziativa con una nota sul sito: sarà la prima occasione per i tifosi di abbracciare la squadra a Bergamo in una seduta a porte aperte. Sabato 13 il debutto in campionato a Genova con la Sampdoria.

Dopo il ritiro in Valle Seriana, l'torna al Gewiss Stadium . Come annunciato dal club sul sito,9 agosto dalle 20 i tifosi potranno seguire l'allenamento della squadra di Gasperini allo stadio che aprirà le porte (...Nella mattinata di oggi, sabato 6 agosto, l'ha diffuso un comunicato stampa per annunciare che9 agosto la squadra si allenerà, a partire dalle 20, al Gewiss Stadium e che, per l'...