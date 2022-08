Ascolti tv 5 agosto 2022: la festa di De Sica in replica batte di misura “Grand Hotel”. Sul podio Clint Eastwood e Gianmaria Volontè pistoleri cult (Di sabato 6 agosto 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,223 milioni di spettatori e 25,6%. La seconda parte di Reazione a catena 2,848 milioni e 26,2%; TecheTecheTè 2,664 milioni di spettatori con il 19%, Tg1 delle 13.30 a 2,637 milioni e 23,63%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,533 milioni e 19,74%, Tg5 delle 13.00 a 2,354 milioni e 22,15%. Estate piena, da tutti i punti di vista, e non solo da quello televisivo venerdì 5 agosto. Su Rai1 in prime time è andata in onda la replica dello show evento Una serata tra amici e Canale5 ha risposto con la prima tv della serie spagnola Grand Hotel. I telefilm? Rai2 ha proposto episodi freschi di Ncis e Ncis Hawaai, mentre Italia 1 ha fatto riposare Chicago Med programmando il primo turno della Coppa Italia. Rai3 ha programmato il film cult Per un pugno di dollari. Su ... Leggi su tvzoom (Di sabato 6 agosto 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,223 milioni di spettatori e 25,6%. La seconda parte di Reazione a catena 2,848 milioni e 26,2%; TecheTecheTè 2,664 milioni di spettatori con il 19%, Tg1 delle 13.30 a 2,637 milioni e 23,63%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 2,533 milioni e 19,74%, Tg5 delle 13.00 a 2,354 milioni e 22,15%. Estate piena, da tutti i punti di vista, e non solo da quello televisivo venerdì 5. Su Rai1 in prime time è andata in onda ladello show evento Una serata tra amici e Canale5 ha risposto con la prima tv della serie spagnola. I telefilm? Rai2 ha proposto episodi freschi di Ncis e Ncis Hawaai, mentre Italia 1 ha fatto riposare Chicago Med programmando il primo turno della Coppa Italia. Rai3 ha programmato il filmPer un pugno di dollari. Su ...

