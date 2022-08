Arriva il decreto bis | previsti aumenti di stipendio | ma ecco a cosa si rinuncerà

Leggi su topicnews

(Di sabato 6 agosto 2022) Con il nuovoaiuti bis, è previsto un aumento dei salari, ma verrà abolito un bonus: scopriamo qualebis (fonte web)Sappiamo bene che stiamo vivendo un periodo critico dal punto di vista economico. Sempre più persone fanno fatica adre a fine mese, e questo è dovuto al fenomeno dell’inflazione che non smette di salire e di colpire sia costi come il carburante che i beni di prima necessità. Per non parlare dei rincari in bolletta, gli importi ogni mese sono sempre più alti. Per cercare di risolvere questa situazione o almeno ad alleviarla, ci sta pensando il governo, con una serie di sussidi e incentivi per aumentare il potere di acquisto. Nel mese di Luglio sono stati erogati diversi milioni di euro da parte del governo sotto forma di bonus. Nelle tasche degli italiani èto ...