Arredare casa con i cesti: idee semplici, economiche da non perdere! (Di sabato 6 agosto 2022) Arredare la propria casa con il vimini: ecco come sistemare determinati oggetti per decorare ogni stanza! Prima di cominciare, è bene spiegare le caratteristiche di questo incredibili materiale. Il vimine è un ramo che deriva dalla pianta dal salice viminale, quindi è completamente naturale ed eco sostenibili. Viene utilizzato per creare numerosi oggetti grazie all'intreccio di più rami uniti insieme. Dai cesti, alle sedie, fino ai bauli: tutti di varie dimensioni! credit foto Negli ultimi anni, l'utilizzo del vimini per decorare la casa è aumentato sempre di più, poiché la rende accogliente e rustica. Inoltre, è un materiale con un costo molto basso che si può utilizzare per infiniti rimedi. In questo articolo, vedremo come decorare ogni stanza della casa con gli oggetti in vimini! Ecco tante ...

