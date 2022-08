Armadi e bauli chiusi da 2 mila anni, a Pompei spunta la casa del ceto medio FOTO (Di sabato 6 agosto 2022) In una stanza un Armadio rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie all'interno, piattini di vetro, ciotole di ceramica, vasi. In un'altra un tavolino ancora apparecchiato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 agosto 2022) In una stanza uno rimasto chiuso per duecon tutto il suo corredo di stoviglie all'interno, piattini di vetro, ciotole di ceramica, vasi. In un'altra un tavolino ancora apparecchiato...

