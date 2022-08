(Di sabato 6 agosto 2022)siper celebrare la sua unicità. Icona di body positivity, la cantante lucana posa senza veli e appare su Instagram con ilseno pixelato (per non incorrere nella censura del popolare social network) e le mani che coprono le parti intime. Tutto questo perre di essere, ovvero di non sentire di appartenere ad unico genere. “ogni, maun. E non c’è niente di sbagliato in me”, scrive nella didascalia.(Foto Instagram) “il risultato del mio vissuto.quello che ho vissuto con te” “tutte le donne: perché ogninasconde l’Universo dentro di sé ...

SaCe86 : #Arisa si spoglia e si dichiara gender fluid: “Sono donna, ma anche uomo” - tempoweb : 'Non c'è niente di sbagliato'. Arisa si spoglia e impressiona i fan #3agosto - ZerounoTv : Arisa si spoglia su Instagram: “Sono donna e uomo, e non c’è nulla di sbagliato” - infoitcultura : Arisa, la confessione lascia di stucco l'Italia intera: 'Sono un uomo'. E poi si spoglia.. - infoitcultura : Arisa si spoglia e si dichiara gender fluid: “Sono donna, ma anche uomo” -

TvDaily

Nella caption,ha scritto: 'Sono tutte le donne, ma sono anche un uomo. E non c'è niente di sbagliato in me'. La vincitrice del Festival di Sanremo è molto diversa dal 2009, anno in cui rivelò ...Il cambiamento diQuandodebuttò a Sanremo nel 2099 colpì subito tutti per il suo talento artistico , ma talvolta anche per il suo aspetto fisico era giuducata in modo pesante. L'artista ... Arisa e Vito Coppola si sono lasciati ufficialmente Il ballerino commenta, lei si spoglia su Instagram Arisa senza veli infiamma Instagram. La cantante ha postato, sul suo profilo da 1 milione di follower, uno scatto mozzafiato: capelli corti neri come ...“Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. Tutto questo per dichiarare di essere gender fluid, ovvero di non sentire di appartenere ad unico genere. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una so ...