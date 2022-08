Archie è morto, staccate le macchine che lo tenevano in vita. "Ha lottato fino alla fine" (Di sabato 6 agosto 2022) E' morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo rende noto la madre dopo una lunga battaglia legale. Archie è deceduto poco più di due ore dopo l'interruzione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 agosto 2022) E'il dodicenne britannicoBattersbee dopo l'interruzione del supportole. Lo rende noto la madre dopo una lunga battaglia legale.è deceduto poco più di due ore dopo l'interruzione...

