Antonella Clerici si sposa? Parlano gli amici | il gossip

(Di sabato 6 agosto 2022) Ilsi? Di Più lancia il. Secondo la rivistasarebbe pronta a dire sì al suo compagno Vittorio Garrone. Da diverso tempo si vocifera la possibilità di un terzo matrimonio per la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ma alla fine questo suo desiderio non si è mai concretizzato. L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Antonella Clerici sposa Vittorio Garrone, gli amici confermano la notizia - piratadeisogni : @crisalidemalva Antonella Clerici, sei tu!? - infoitcultura : Antonella Clerici non ci sta: 'Questa è una fake news' - infoitcultura : Antonella Clerici: 'Addio Italia'. Ecco dove andrà la conduttrice Rai - infoitcultura : Antonella Clerici, la conduttrice prepara l’addio -

Il settimanale Diva e Donna , infatti, ha lanciato l'indiscrezione che vedrebbefuori dall'Italia nei prossimi anni e quindi lontana anche dalla tv. Ma come stanno realmente le cose...si sposa. Da anni si parla del terzo matrimonio della conduttrice Rai ma fino ad oggi l'idea non si è mai concretizzata. La stessa presentatrice aveva ammesso la voglia di convolare ...Stando a un gossip lanciato da Di Più, Antonella Clerici sarà presto sposa e convolerà a nozze con Vittorio Garrone ...La conduttrice di Rai1 non lascia l’Italia: “Ricostruzione dei giornali, smentisco!” Nei giorni scorsi è stata lanciata una notizia bomba che ha fatto ...