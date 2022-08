Antonella Clerici pronta a lasciare l’Italia? Il gossip impazza (Di sabato 6 agosto 2022) Addio Italia: stando ai beninformati Antonella Clerici sarebbe pronta ad emigrare in Normandia. I progetti della conduttrice di Rai Uno sono stati rivelati dal settimanale «Diva e Donna», che ha raccolto le confidenze dei suoi più cari amici. Praticamente la regina dei fornelli starebbe pensando di andare a vivere altrove. E l’ultima foto su Instagram della Clerici con la didascalia “Immagini della serenità” lascia intuire il luogo: il nord della Francia, dove la conduttrice starebbe trascorrendo le vacanze. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Claudio Amendola e Francesca Neri, perchè è finita: spunta una clamorosa indiscrezione Secondo un gossip che circola in queste ore Antonella Clerici starebbe pensando di lasciare ... Leggi su tvzap (Di sabato 6 agosto 2022) Addio Italia: stando ai beninformatisarebbead emigrare in Normandia. I progetti della conduttrice di Rai Uno sono stati rivelati dal settimanale «Diva e Donna», che ha raccolto le confidenze dei suoi più cari amici. Praticamente la regina dei fornelli starebbe pensando di andare a vivere altrove. E l’ultima foto su Instagram dellacon la didascalia “Immagini della serenità” lascia intuire il luogo: il nord della Francia, dove la conduttrice starebbe trascorrendo le vacanze. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Claudio Amendola e Francesca Neri, perchè è finita: spunta una clamorosa indiscrezione Secondo unche circola in queste orestarebbe pensando di...

zazoomblog : Antonella Clerici non ci sta: “Questa è una fake news” - #Antonella #Clerici #“Questa #news” - Andrea__Billy : Colazione col babà Una buona idea? Ne parliamo stasera con il mio fegato, Matteo Bassetti e Antonella Clerici - zazoomblog : In pochissimi hanno visto la sorella di Antonella Clerici: come si chiama e che cosa fa nella vita - #pochissimi… - zazoomblog : Antonella Clerici e i suoi cani: “Cari Oliver e Simba miei maestri d’anarchia” - #Antonella #Clerici #cani: #“Cari - zazoomblog : Antonella Clerici e i suoi cani: “Cari Oliver e Simba miei maestri d’anarchia” - #Antonella #Clerici #cani: #“Cari -