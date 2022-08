Antonella Clerici lascia l’Italia per trasferirsi all’estero? L’indiscrezione (Di sabato 6 agosto 2022) La nota conduttrice Antonella Clerici non vivrà più in Italia? Ecco dove sogna di trasferirsi insieme al compagno Vittorio Garrone Da anni Antonella Clerici conquista moltissimi telespettatori con il suo modo di fare, il suo splendido sorriso e il suo modo di condurre sul piccolo schermo. Nelle ultime ore è finita al centro del gossip, il motivo? Sembra che abbia intenzione di lasciare l’Italia. Antonella Clerici (Screenshot da Instagram)La conduttrice di È sempre mezzogiorno potrebbe lasciare presto l’Italia, a lanciare L’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Diva e Donna. La nota rivista fa sapere di aver appreso la novità da alcuni amici della ... Leggi su vesuvius (Di sabato 6 agosto 2022) La nota conduttricenon vivrà più in Italia? Ecco dove sogna diinsieme al compagno Vittorio Garrone Da anniconquista moltissimi telespettatori con il suo modo di fare, il suo splendido sorriso e il suo modo di condurre sul piccolo schermo. Nelle ultime ore è finita al centro del gossip, il motivo? Sembra che abbia intenzione dire(Screenshot da Instagram)La conduttrice di È sempre mezzogiorno potrebbere presto, a lanciareci ha pensato il settimanale Diva e Donna. La nota rivista fa sapere di aver appreso la novità da alcuni amici della ...

