Anne Heche, si schianta con la sua auto contro una casa e poi scoppia un incendio: l’attrice estratta dalle lamiere in condizioni “critiche” (Di sabato 6 agosto 2022) Anne Heche è ricoverata in ospedale in condizioni “critiche”. l’attrice si è schiantata con la sua auto, una Mini Cooper blu, contro una casa nel quartiere di Mar Vista a Los Angeles e, nell’impatto, sia la vettura che l’abitazione hanno preso fuoco: lei è stata estratta dalle lamiere dai soccorritori e ricoverata d’urgenza con gravi ustioni. A dare la notizia è il sito americano Tmz che riferisce le parole dei soccorritori, che hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le fiamme: “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente dAnneggiato”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)è ricoverata in ospedale in”.si èta con la sua, una Mini Cooper blu,unanel quartiere di Mar Vista a Los Angeles e, nell’impatto, sia la vettura che l’abitazione hanno preso fuoco: lei è statadai soccorritori e ricoverata d’urgenza con gravi ustioni. A dare la notizia è il sito americano Tmz che riferisce le parole dei soccorritori, che hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le fiamme: “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente dggiato”, ha ...

